Наемники РФ атаковали позиции ВСУ на Донбассе с беспилотника

Вооруженные формирования России 13 ноября атаковали позиции украинских военнослужащих с помощью беспилотника. С него оккупанты сбросили ВОГ-17 (гранатометный выстрел).

Об этом сообщается на странице пресс-службы ООС. Обстрел был совершен в районе Чермалыка (чтобы посмотреть карту обстрелов, доскролльте страницу до конца).

Всего с начала суток террористы пять раз нарушили режим прекращения огня, применив также вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Защитники Украины открывали ответный огонь, заставив противника прекратить активность.

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Так, враг вел обстрелы по позициям ВСУ:

в направлении Троицкого из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

возле Гнутово из станковых противотанковых гранатометов;

в районе Катериновки из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в сторону Золотого-4 из 82-мм минометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 ноября на Донбассе погибли двое украинских военных. Они подорвались на неизвестном вражеском устройстве