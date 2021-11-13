У Зеленского заявили, что после применения Bayraktar наемники РФ боятся служить на передовой

После того, как Украина впервые применила беспилотник Bayraktar против вражеской артиллерии на Донбассе, среди российско-оккупационных войск возросла деморализация. Наемники теперь стараются уклоняться от службы на передовой, так как понимают, на что способны дроны на вооружении у ВСУ.

Об этом в интервью изданию Military Times заявил заместитель главы Офиса президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Машовец. При этом воины Вооруженных сил Украины продолжают регулярно тренироваться и совершенствовать свои навыки.

"Полагаю, что этот случай лучше всего демонстрирует нашу готовность защищать земли Украины, потому что правда на нашей стороне. Мы не стремимся к захвату чужих территорий, мы справедливо защищаем свои границы и готовы делать это в будущем", – сказал чиновник.

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Машовец отметил, что действия России – это не просто демонстрация силы и агрессии, а полномасштабная гибридная война против Украины и Запада.

"Украина теперь не только ведет военный конфликт с Российской Федерацией из-за своей территории, но и фактически является большой стеной для защиты всего цивилизованного мира от российской агрессии", – добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что после масштабных военных учений России и Беларуси на базы вернулись только солдаты, а вот вооружение так и осталось вблизи украинской границы. Среди техники РФ были замечены танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер".

По состоянию на 10 ноября во временно оккупированном Крыму находилось более 32 тысяч российских военнослужащих, сообщил замглавы ОП. Всего же возле границы с Украиной и на оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма находятся около 114 тысяч солдат РФ.

"Несмотря на санкции и большую озабоченность западных стран, Российская Федерация практически реализовала свои намерения относительно стратегического окружения территории Украины, в том числе с территории Беларуси, и продолжает подготовку наступательных действий на территории Украины", – резюмировал Машовец.

Сейчас в Украине обеспокоены тем, что российско-оккупационные войска в последнее время увеличили количество обстрелов, а также тем, что Крым готовят к размещению там ядерного оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США предупредили европейских партнеров о вероятности вторжения РФ в Украину. При этом президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия якобы не является стороной конфликта на Донбассе.