В зоне ООС скончался военный из Винницкой области. Фото

Вторым умершим 5 июня в зоне ООС на Донбассе оказался старший солдат Владимир Рыбачук. Он был родом из села Белый Камень Гайсинского района Винницкой области.

Об этом сообщил в Facebook глава Винницкого областного совета Вячеслав Соколовый. Рыбачук служил в 9-м отдельном мотопехотном батальоне города Кодыма 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Он скончался на месте несения службы, предварительная причина смерти – проблемы с сердцем.

Прощание с военным планируется 8 июля на его Родине.

Рыбачук не дожил 20 дней до своего 43-летия. Специальное образование он получил в Ольгопольском СПТУ. 15 сентября 2016 года пошел на военную службу по контракту.

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Принимал участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля в зоне ООС также погиб майор 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ Богдан Бродовский. Офицер получил взрывное ранение, которое было несовместимо с жизнью.

4 июля из-за обстрелов российских наемников погиб капитан Юрий Письменный с позывным "Феофан", который был начальником медпункта механизированного батальона 93-й ОМБр "Холодный Яр".