Оккупанты обстреляли украинских военных, ВСУ подавили огонь: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки, 5 декабря, российско-оккупационные войска один раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В частности, в направлении Новоселовки огонь вели из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О нарушении режима тишины со стороны врага сообщили в утренней сводке Операции объединенных сил в Facebook. Потерь среди военнослужащих ООС в результате действий оккупантов нет.

Кроме того, в сообщении отметили, что украинские защитники открывали ответный огонь, заставив противника прекратить обстрел. В то же время, по состоянию на 7:00 6 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Со своей стороны оккупанты в течение суток 5 декабря понесли три небоевых потери, сообщил в своем Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим.

"Бесповоротные (200) – 2 (1 – 7 ОМСБР 2АК, в результате отравления угарным газом, 1 – 6 ОМСП 2АК, в результате взрыва в блиндаже). Санитарные (300) – 1 (6 ОМСП 2 АК, в результате взрыва в блиндаже", – написал он.

Напомним, 3 декабря российско-оккупационные войска шесть раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, трижды с применением запрещенного оружия. В результате действий оккупантов ранения получил один украинский защитник. Пострадавшего воина госпитализировали в медучреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.

1 декабря в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Противник вел обстрел в направлении четырех населенных пунктов, используя крупнокалиберное вооружение.

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