Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из миноментов и гранатометов, – штаб ООС

За прошедшие сутки, 21 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один украинский военный получил осколочные ранения.

Об этом в утренней сводке сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook. Среди украинских военных – погибших нет.

Согласно информации штаба, огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия был зафиксирован в направлении Авдеевки. Вблизи поселка Пески противник применял минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. У Марьянки боевики обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

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"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

О фактах нарушений со стороны противника Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра, 22 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – написали в ООС.

В то же время, офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим в Twitter сообщил о том, что один боевик получил ранения.

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