Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из миноментов и гранатометов, – штаб ООС
За прошедшие сутки, 21 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один украинский военный получил осколочные ранения.
Об этом в утренней сводке сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook. Среди украинских военных – погибших нет.
Согласно информации штаба, огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия был зафиксирован в направлении Авдеевки. Вблизи поселка Пески противник применял минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. У Марьянки боевики обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
О фактах нарушений со стороны противника Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 утра, 22 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – написали в ООС.
В то же время, офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим в Twitter сообщил о том, что один боевик получил ранения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 июля вооруженные формирования России на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня.
19 июля умер 29-летний боец ВСУ Александр Горбенко. Мужчина получил тяжелое ранение вечером 15 июля во время вражеского обстрела на Донбассе.