В зоне ООС на мине подорвался украинский воин

В среду, 21 июля, на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался украинский военный. Имя бойца не названо.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север". Бойца оперативно направили в больницу, состояние его здоровья удовлетворительное.

Сейчас на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

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