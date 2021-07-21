В зоне ООС на мине подорвался украинский воин
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В среду, 21 июля, на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался украинский военный. Имя бойца не названо.
Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север". Бойца оперативно направили в больницу, состояние его здоровья удовлетворительное.
Сейчас на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
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