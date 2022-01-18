Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Песков: в штабе ООС рассказали о ситуации

За прошедшие сутки, 17 января, российские наемники один раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Огонь вели в направлении Песков из подствольных гранатометов.

Об этом говорится в утренней сводке Операции объединенных сил на Донбассе в Facebook. Отмечается, что потерь среди украинских защитников в результате действий российско-оккупационных войск нет, рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Видео дня

В то же время по состоянию на 7:00 18 января нарушение режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано.

В воскресенье, 16 января, один боец ВСУ получил ранения на Донбассе в результате боев. Российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону защитников Украины в районе населенного пункта Екатериновка.

В ООС отметили, что российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в 2020 году в рамках ТКГ.

Со своей стороны вооруженные формирования РФ на Донбассе активизировали наращивание вооружения. Для усиления своих позиций оккупанты уже разместили на территории ОРДЛО 275 единиц российской военной техники – преимущественно танки и гаубицы.

Вооружение, которое страна-агрессор предоставила своим наемникам, расположено с нарушением Минских договоренностей. В то же время оккупанты активно пытались мешать работе СММ ОБСЕ, открывая огонь в направлении беспилотников миссии и блокируя сигнал GPS.

Как сообщал OBOZREVATEL: