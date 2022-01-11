На Донбассе подорвались два бойца: в Офисе генпрокурора раскрыли новые подробности. Фото

Двое бойцов Вооруженных сил Украины, которые погибли 10 января в зоне проведения Операции объединенных сил, подорвались во время работ по восстановлению минно-взрывных заграждений. Начато уголовное производство.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Происшествие случилось на контролируемой Украиной территории в районе поселка Крутая Балка (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

"10 января во время работ по восстановлению минно-взрывных заграждений на подконтрольной Украине территории вблизи населенного пункта Крутая Балка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих", – сказано в сообщении.

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Уголовное производство, которое ведут следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Краматорске, открыто по части 3 статьи 425 (небрежное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, что двое бойцов подорвались в зоне ООС 10 января днем. Они получили ранения, несовместимые с жизнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре двое бойцов ВСУ на Донбассе также погибли, подорвавшись на взрывном устройстве.