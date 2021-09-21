Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный – штаб ООС

За минувшие сутки, 20 сентября, российские оккупационные войска пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе. Под обстрелами был ранен один воин ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Против украинских военных враг применял запрещенные минскими соглашениями вооружения – минометы калибра 120 мм. Также оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелковое оружие.

Противник вел огонь около населенных пунктов Новомийхалойка, Новозвановка, Катериновка, Новоалександровка и Широкино. Украинские военные открывали огонь в ответ, применяя разрешенное вооружение.

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С начала текущих суток, 21 сентября, российские войска обстреляли район Каменки из запрещенных минометов 120 калибра. Потерь среди ВСУ нет.

Днем ранее, 19 сентября, враг применял запрещенное вооружение и сбрасывал гранаты с беспилотника. Под обстрелами был ранен украинский военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, Командующий Операцией Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что, несмотря на колоссальное усиление обороноспособности Украины за счет расширения боевого вооружения и военной техники в составе Вооруженных сил, останавливаться на этом нельзя. Регулярной украинской армии на Донбассе требуется усиление современными средствами западных стран-партнеров, включая членов НАТО.