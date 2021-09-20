На Донбассе оккупанты сбросили гранату с беспилотника, ранен украинский военный – штаб ООС

Российские оккупанты снова нарушали "перемирие" и восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе за минувшие сутки, 19 сентября. Враг применял запрещенное вооружение и сбрасывал гранаты с беспилотника. Под обстрелами был ранен украинский военный.

Об этом говорится в сводке ООС. Отмечается, что боевики усилили обстрел позиций ВСУ. Враг применял станковые противотанковые гранатометы, минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Противник вел огонь в районе населенных пунктов Майорское, Новозвановка, Луганск, Новолуганское, Орехово.

Также в Донецкой области около Талаковки российские оккупанты скинули с беспилотника на позиции ВСУ ВОГ-17 (осколочная граната). Украинский военный получил осколочное ранение, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Бойцы ВСУ вели ответный огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями оружие.

С начала текущих суток, 20 сентября, противник обстрелов не проводил.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе был задержан участник незаконного вооруженного формирования Артем Костенко. Он воевал на стороне "ДНР".