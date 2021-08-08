Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погиб, двое ранены – штаб ООС
За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима "тишины" со стороны российско-оккупационных войск. Наемники РФ ударили в сторону позиций Объединенных сил с запрещенного вооружения и убили защитника Украины. Еще двое военнослужащих получили ранения.
Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое, а другого – удовлетворительное. На обстрелы противника ВСУ тоже ответили огнем, информирует штаб ООС в Facebook.
Так, в течение 7 августа незаконные вооруженные формирования России открывали огонь:
неподалеку Песков – из противотанковых ракетных комплексов;
возле Шумов – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
в направлении Невельского – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Крымского – со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
в районе Золотого-4 – из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия.
На территории Луганской области ВСУ зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
По состоянию на утро 8 августа нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.
По словам офицера ВСУ, блогера Сергея Нещадима в Twitter, за прошедшие сутки в "Л/ДНР" зафиксировали безвозвратную ("200") потерю – с 6 ОМСП 2 АК, небоевая, в результате неосторожного обращения с оружием. Дополнительно информация о потерях в рядах оккупантов уточняется.
Как сообщал OBOZREVATEL:
воин Вооруженных сил Украины погиб во время обстрела поселка Пески возле Донецка 7 августа, помогая местным жителям. Вражеская противотанковая управляемая ракета попала в автокран, который работал над восстановлением гражданской инфраструктуры Песков. Там же еще однин боец был ранен.
Вскоре выяснилось, что в результате вражеского обстрела с ПТУР ВОП "ПАССАТ" возсле Песков погиб сержант 31-летний Ярослав Семеняка. Он был родом из Конотопского района Сумской области.