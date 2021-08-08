Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погиб, двое ранены – штаб ООС

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима "тишины" со стороны российско-оккупационных войск. Наемники РФ ударили в сторону позиций Объединенных сил с запрещенного вооружения и убили защитника Украины. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое, а другого – удовлетворительное. На обстрелы противника ВСУ тоже ответили огнем, информирует штаб ООС в Facebook.

Так, в течение 7 августа незаконные вооруженные формирования России открывали огонь:

неподалеку Песков – из противотанковых ракетных комплексов;

возле Шумов – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в направлении Невельского – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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вблизи Крымского – со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Золотого-4 – из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия.

На территории Луганской области ВСУ зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на утро 8 августа нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

По словам офицера ВСУ, блогера Сергея Нещадима в Twitter, за прошедшие сутки в "Л/ДНР" зафиксировали безвозвратную ("200") потерю – с 6 ОМСП 2 АК, небоевая, в результате неосторожного обращения с оружием. Дополнительно информация о потерях в рядах оккупантов уточняется.

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