Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погиб, двое ранены – штаб ООС

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
2 минуты
365
Война на Донбассе

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима "тишины" со стороны российско-оккупационных войск. Наемники РФ ударили в сторону позиций Объединенных сил с запрещенного вооружения и убили защитника Украины. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое, а другого – удовлетворительное. На обстрелы противника ВСУ тоже ответили огнем, информирует штаб ООС в Facebook.

Так, в течение 7 августа незаконные вооруженные формирования России открывали огонь:

  • неподалеку Песков – из противотанковых ракетных комплексов;

  • возле Шумов – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • в направлении Невельского – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Видео дня

  • вблизи Крымского – со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе Золотого-4 – из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия.

Карта войны на Донбассе

На территории Луганской области ВСУ зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на утро 8 августа нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

По словам офицера ВСУ, блогера Сергея Нещадима в Twitter, за прошедшие сутки в "Л/ДНР" зафиксировали безвозвратную ("200") потерю – с 6 ОМСП 2 АК, небоевая, в результате неосторожного обращения с оружием. Дополнительно информация о потерях в рядах оккупантов уточняется.

Сводка о ситуации на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • воин Вооруженных сил Украины погиб во время обстрела поселка Пески возле Донецка 7 августа, помогая местным жителям. Вражеская противотанковая управляемая ракета попала в автокран, который работал над восстановлением гражданской инфраструктуры Песков. Там же еще однин боец был ранен.

  • Вскоре выяснилось, что в результате вражеского обстрела с ПТУР ВОП "ПАССАТ" возсле Песков погиб сержант 31-летний Ярослав Семеняка. Он был родом из Конотопского района Сумской области.

УкраинаГибель украинских военных на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассетеррористы "ДНР"погибли военныеВооруженные силы УкраиныООС