Оккупанты ударили ракетой по автокрану на Донбассе: один воин ВСУ погиб, второй ранен

В субботу, 7 августа, на Донбассе наемниками РФ был убит военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он погиб во время обстрела поселка Пески возле Донецка, помогая местным жителям.

Еще один воин был ранен. Об этом сообщили на странице 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского в Facebook.

Вражеская противотанковая управляемая ракета попала в автокран, который работал над восстановлением гражданской инфраструктуры Песков. Отметим, что своими действиями российского-оккупационные войска грубо нарушили Минские договоренности и режим прекращения огня.

Состояние здоровья пострадавшего украинского защитника – средней тяжести, ему оказывают необходимую помощь.

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"Выражаем соболезнования родным и близким погибшего!" – добавили в пресс-службе 58-й ОМБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 6 августа, наемники РФ пять раз нарушили режим "тишины". Они обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и минометов.