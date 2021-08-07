Названо имя погибшего на Донбассе воина ВСУ. Фото

В субботу, 7 августа, в результате вражеского обстрела с ПТУР ВОП "ПАССАТ" в районе поселка Пески на Донбассе погиб младший сержант 31-летний Ярослав Семеняка. Он был родом из Конотопского района Сумской области.

Как сообщила пресс-служба Сумской облгосадминистрации, он служил по контракту с июня 2020 года. Администрация выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Сочувствие из-за гибели Семеняки в Facebook выразила знакомая мужчины Ольга Ястреб. Она опубликовала фотографии погибшего.

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"Семеняка Ярослав Владимирович, 01.10.1989 года рождения, военнослужащий 58 бригады, 7 августа 2021 года погиб. Вечная память! Низкий поклон родителям, жене! Это был действительно настоящий: сын, муж, брат, друг..., это было солнышко с приходом которого..., когда он приходил в гости все облака исчезали. Вечная память!" – написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 августа на Донбассе наемниками РФ был убит военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он погиб во время обстрела поселка Пески возле Донецка, помогая местным жителям. При этом еще один воин был ранен. Состояние его здоровья – средней тяжести, ему оказывают необходимую помощь.

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