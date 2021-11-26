Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из запрещенного оружия – штаб ООС

За прошедшие сутки, 25 ноября, российско-оккупационные войска на Донбассе 14 раз обстреляли позиции ВСУ, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В то же время по состоянию на 7:00 26 ноября нарушения прекращения огня не зафиксированы.

Об этом сообщается в утренней сводке Операции объединенных сил, опубликованной в Facebook. Отмечается, что действия противника не повлекли потери среди военнослужащих ООС.

Российско-оккупационные войска, в частности, открывали огонь:

в сторону Луганского – трижды из гранатометов разных систем;

в направлении Авдеевки – два обстрела из минометов калибра 82 мм и 120 мм;

возле Лебединского – из минометов калибра 120 мм;

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в районе Южного – из стрелкового оружия;

недалеко от Новотошковского – дважды, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы;

возле Катериновки – обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в сторону Попасной и Новоалександровки – из гранатометов разных систем;

возле Красногоровки – из минометов калибра 82 мм;

в районе Светлодарска – обстрел производился из станковых противотанковых гранатометов.

В ООС также сообщили, что украинские защитники открывали ответный огонь, приложив все усилия, чтобы рубежи украинских подразделений остались неизменными.

В то же время, 25 ноября сторона противника понесла одну небоевую потерю. По информации офицера Вооруженных сил Украины Сергея Нещадима, один из боевиков совершил самоубийство.

"Потери орков 25.11.2021 г. составили 1 человека: безвозвратные (200) – 1 (9 омсп 1 АК, небоевой, самоубийство). Дополнительно информация уточняется. #200_бригада", – написал он в своем Twitter.

Напомним, бойцы СБУ отработали действия во время возможного нападения террористов в зоне ООС на Донбассе. Антитеррористические учения прошли в Старобельском районе Луганской области. Военные отработали силовую фазу, обнаружение "взрывных устройств", задержание "диверсантов" и т.д.

24 ноября российско-оккупационные войска 9 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих ООС не было.

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