Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и минометов – штаб ООС

За минувшие сутки, 23 августа российские оккупационные войска три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Под обстрелами погиб один военный Вооруженных сил Украины.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Против украинских защитников враг применял минометы 120-го калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Враг вел огонь около населенных пунктов Водяное и Марьинка.

Также возле Широкино российские оккупанты запустили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", он пересек линию разграничения.

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. С начала текущих суток, 24 августа, враг обстрелов не проводил.

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Офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим в Twitter отметил, что потери врага за 23 августа составили 4 человека: санитарные (300) – 4 (1 – 9 омсп 1 АК, не боевое, неосторожное обращение с боеприпасами, 1 – 3 омсбр 1 АК, не боевое, подрыв на НПП, 2 – 4 омсбр 2 АК, не боевое, неосторожное обращение с оружием).

Отметим, что 22 августа в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе наемники Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский защитник погиб.

21 августа враг трижды нарушил режим прекращения огня. В частности, применялись запрещенные минометы и гранатометы.

19 августа российские оккупанты семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов погиб один украинский военный.

18 августа в зоне ООС также погиб 26-летний Артем Мазур, который был единственным ребенком в семье. Боец скончался от смертельного ранения снайпера.

16 августа в результате враждебных действий огнестрельное ранение получил воин ВСУ. Оно оказалось несовместимым с жизнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области разоблачили чиновника, который требовал платить ему "откаты" за получение надбавок для военнослужащих, отправленных в зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.