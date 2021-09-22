Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – штаб ООС

За минувшие сутки, 20 сентября, российские оккупационные войска четыре раза нарушили "перемирие" на Донбассе. Один раз враг обстрелял украинские позиции с запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС. Против наших защитников противник применил запрещенные минометы калибра 120 мм. Огонь велся около Каменки.

Также российские оккупанты вели обстрел в районе населенных пунктов Шумы, Лебединское и Новолуганское. Враг применял крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Бойцы ВСУ на обстрелы врага открывали ответный огонь. Потерь среди наших воинов нет.

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С начала текущих суток, 22 сентября, враг обстрелов не проводил.

Днем ранее российские оккупационные войска пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе. Под обстрелами был ранен один воин ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска обстреляли Счастье Луганской области. Под обстрелами был ранен глава городской военно-гражданской администрации Александр Дунец.