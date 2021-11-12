Оккупанты обстреляли поселок на Донбассе, разрушены жилые дома. Фото

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Расследования
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Оккупанты обстреляли Новозвановку

Днем 11 ноября российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли населенный пункт Новозвановка в Луганской области с применением артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями. В результате действий врага были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщили в Facebook Операции Объединенных сил. Отмечается, что в сторону населенного пункта оккупанты выпустили 26 снарядов калибра 122 мм. Погибших и раненых среди гражданского населения не зарегистрировано.

Как сообщили в ООС, военные оперативно среагировали на событие и своевременно эвакуировали гражданских.

В результате обстрела разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.
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"Этим обстрелом вооруженные формирования Российской Федерации не только в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня и свели на нет все инициативы Украины по мирному разрешению конфликта, но и продемонстрировали свое пренебрежение к жизни и здоровью ни в чем не виновных гражданских, которые могли оказаться на месте очередного преступления российских оккупантов", – отметили украинские военные.

Этим обстрелом вооруженные формирования угрожали жизни невиновного гражданского населения

Вопрос о восстановлении разрушенных домов решается. Украинская сторона СЦКК призвала мировую общественность дать надлежащую оценку очередному преступлению вооруженных формирований России на территории нашего государства.

СЦКК призвала мировую общественность дать должную оценку очередному преступлению России на Донбассе

Напомним, в США назвали Россию главным камнем преткновения на пути к миру на востоке Украины. В ОБСЕ уверены, что именно Россия отвечает за завершение войны. По словам Кортни Остриен, враждебная риторика Кремля становится в последнее время все более провокационной. В ОБСЕ в очередной раз акцентировали внимание на последствиях военных действий на Донбассе.

5 ноября в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России ранения получил один украинский военнослужащий. Оккупанты применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Бойцы Вооруженных сил Украины открыли ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 10 ноября вооруженные формирования России в Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли, в частности, из пулеметов и гранатометов. На провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь.

  • 7 ноября наемники Российской Федерации 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе и сбросили гранаты с беспилотников. В результате обстрелов один военный погиб, еще двое получили ранения.

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