Оккупанты обстреляли поселок на Донбассе, разрушены жилые дома. Фото

Днем 11 ноября российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли населенный пункт Новозвановка в Луганской области с применением артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями. В результате действий врага были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщили в Facebook Операции Объединенных сил. Отмечается, что в сторону населенного пункта оккупанты выпустили 26 снарядов калибра 122 мм. Погибших и раненых среди гражданского населения не зарегистрировано.

Как сообщили в ООС, военные оперативно среагировали на событие и своевременно эвакуировали гражданских.

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"Этим обстрелом вооруженные формирования Российской Федерации не только в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня и свели на нет все инициативы Украины по мирному разрешению конфликта, но и продемонстрировали свое пренебрежение к жизни и здоровью ни в чем не виновных гражданских, которые могли оказаться на месте очередного преступления российских оккупантов", – отметили украинские военные.

Вопрос о восстановлении разрушенных домов решается. Украинская сторона СЦКК призвала мировую общественность дать надлежащую оценку очередному преступлению вооруженных формирований России на территории нашего государства.

Напомним, в США назвали Россию главным камнем преткновения на пути к миру на востоке Украины. В ОБСЕ уверены, что именно Россия отвечает за завершение войны. По словам Кортни Остриен, враждебная риторика Кремля становится в последнее время все более провокационной. В ОБСЕ в очередной раз акцентировали внимание на последствиях военных действий на Донбассе.

5 ноября в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России ранения получил один украинский военнослужащий. Оккупанты применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Бойцы Вооруженных сил Украины открыли ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

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