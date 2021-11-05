На Донбассе получил ранение украинский боец: ВСУ заставили оккупантов прекратить обстрел

На Донбассе 5 ноября в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России ранение получил один украинский военнослужащий. Оккупанты применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Бойцы Вооруженных сил Украины открыли ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Раненного воина доставили в госпиталь, сейчас он в удовлетворительном состоянии.

Всего с начала суток оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали позиции ВСУ:

возле Причепиловки из 120-мм минометов;

в районе Болотенного, Крымского и Луганского из 82-мм минометов;

в районе Лебединского из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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