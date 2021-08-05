Оккупанты обстреляли Красногоровку, снаряд прилетел в квартиру: есть раненый. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Война на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации утром 5 августа обстреляли город Красногоровка в Покровском районе на Донетчине. Ранение в результате действий оккупантов получил мирный житель.

Об этом сообщил глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко. В Facebook он также опубликовал фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, враг совершил обстрел Красногоровки около 07:00, в результате которого прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной.

От попадания снарядов повреждена квартира
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"И ранен человек – местный житель 1965 года рождения", – написал он.

Разорванный снаряд

На месте работали правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия.

Последствия обстрела

Напомним: по данным штаба ООС, утром в четверг, 5 августа, оккупанты открыли огонь возле Авдеевки, используя ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Потерь и ранений среди украинских военных нет, ВСУ применили огонь в ответ.

Поврежденное авто

В то же время за прошедшие сутки наемники ФФ России восемь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции Объединенных сил с артиллерийских систем и различных гранатометов. В результате враждебных действий боевое травмирование получил защитник Украины.

Оккупанты обстреляли Красногоровку

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 и 29 июля пророссийские террористические формирования осуществили дистанционное минирование участков возле Зайцево и Южного на Донетчине. Взрывные устройства противопехотного назначения ПОМ-2 создали опасные условия для мирных жителей, которые регулярно пересекают указанную территорию.

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