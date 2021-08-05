На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ, ранен украинский воин – штаб ООС

Наемники незаконных вооруженных формирований Российской Федерации за прошедшие сутки восемь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции Объединенных сил с артиллерийских систем и различных гранатометов. В результате враждебных действий боевое травмирование получил защитник Украины.

Воина доставили в госпиталь, его состояние медики оценили как удовлетворительное. ВСУ ответили на провокации противника огнем в ответ, информирует штаб ООС на странице в Facebook.

Всего в течение 4 августа в районе проведения Операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ стреляли в сторону украинских позиций:

вблизи Павлополя и Гранитного – со станковых противотанковых гранатометов;

дважды у Южного – из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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в районе Мирного – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Золотого-4 – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что уже утром четверга, 5 августа, оккупанты открыли огонь возле Авдеевки, используя ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Потерь и ранений среди украинских военных нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня..

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО, волонтер, журналист Мирослав Гай заявил, что глава РФ Владимир Путин может пойти в наступление на Донбассе, но его сдерживает один фактор. Подробнее читайте в материале.