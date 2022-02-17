Оккупанты обстреливают почти всю линию фронта, ранены двое украинских защитников. Карта

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В зоне проведения Операции Объединенных сил пророссийские оккупанты в четверг, 17 февраля, 42 раза стреляли в сторону Вооруженных сил Украины. Провокационные обстрелы были зафиксированы по всей линии фронта.

Таковы данные штаба ООС по состоянию на 15:00, сообщили источники OBOZREVATEL. В частности, вооруженные формирования России выпустили в сторону украинских позиций 574 боеприпаса.

Боевики стреляли:

в сторону Станицы Луганской – пять раз;

Счастье – шесть раз;

в сторону Новоташковского – пять раз;

в сторону Попасной – один раз;

Южного – четыре раза;

Светлодарска – семь раз;

в сторону Песков – шесть раз;

в сторону Марьинки – пять раз;

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Богдановки – два раза;

Мариуполя – один раз.

В результате обстрелов было ранено гражданское лицо в Марьинке, в Станице Луганской два человека получили акубаротравму. Как добавили на Facebook-странице штаба ООС, ранения также получили два украинских военнослужащих. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья – средней тяжести.

Отметим, что в штабе сообщили о 39 обстрелах по состоянию на 16:00.

Защитники Украины, как сказано в сообщении, открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.

В штабе сообщили, что оккупанты обстреляли:

Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Водяное – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

Трудовское – из минометов калибра 82 мм.

Строгнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Старый Айдар и Марьинку – из минометов калибра 120 мм.

Южное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Лобачевое – из минометов калибра 82 мм.

Новоселовку Вторую – из противотанковых ракетных комплексов.

Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Троицкое – по вооружению танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.

Зайцевое – из автоматических станковых гранатометов.

Авдеевка, Шума, Майское, Невельское и Донецкий – из минометов калибра 120 мм.

Новозвановку – из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

Пески – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Гольмовский – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Хрящевку – из артиллерии калибра 122 мм.

Отметим, что в ООС ранее сообщили, что российские наемники на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей стянули сотни единиц техники. В связи с этим в штабе заявили про риск эскалации на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России утром 17 февраля прибегли к артиллерийским обстрелам поселка Станица Луганская на Донбассе. Один из снарядов попал в детсад, где в этот момент находились 38 детей и сотрудников – трое взрослых, две женщины и мужчина получили контузии.