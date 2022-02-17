Оккупанты обстреливают почти всю линию фронта, ранены двое украинских защитников. Карта

Ольга Липич
Расследования
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Оккупанты обстреливают почти всю линию фронта, ранены двое украинских защитников. Карта
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В зоне проведения Операции Объединенных сил пророссийские оккупанты в четверг, 17 февраля, 42 раза стреляли в сторону Вооруженных сил Украины. Провокационные обстрелы были зафиксированы по всей линии фронта.

Таковы данные штаба ООС по состоянию на 15:00, сообщили источники OBOZREVATEL. В частности, вооруженные формирования России выпустили в сторону украинских позиций 574 боеприпаса.

Боевики стреляли:

  • в сторону Станицы Луганской – пять раз;

  • Счастье – шесть раз;

  • в сторону Новоташковского – пять раз;

  • в сторону Попасной – один раз;

  • Южного – четыре раза;

  • Светлодарска – семь раз;

  • в сторону Песков – шесть раз;

  • в сторону Марьинки – пять раз;

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  • Богдановки – два раза;

  • Мариуполя – один раз.

В результате обстрелов было ранено гражданское лицо в Марьинке, в Станице Луганской два человека получили акубаротравму. Как добавили на Facebook-странице штаба ООС, ранения также получили два украинских военнослужащих. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья – средней тяжести.

Отметим, что в штабе сообщили о 39 обстрелах по состоянию на 16:00.

Обстрелы по всей линии фронта

Защитники Украины, как сказано в сообщении, открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.

В штабе сообщили, что оккупанты обстреляли:

  • Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

  • Водяное – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

  • Трудовское – из минометов калибра 82 мм.

  • Строгнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

  • Старый Айдар и Марьинку – из минометов калибра 120 мм.

  • Южное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

  • Лобачевое – из минометов калибра 82 мм.

  • Новоселовку Вторую – из противотанковых ракетных комплексов.

  • Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

  • Марьинку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

  • Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

  • Троицкое – по вооружению танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

  • Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.

  • Зайцевое – из автоматических станковых гранатометов.

  • Авдеевка, Шума, Майское, Невельское и Донецкий – из минометов калибра 120 мм.

  • Новозвановку – из артиллерии калибра 152 мм.

  • Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

  • Пески – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

  • Гольмовский – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

  • Хрящевку – из артиллерии калибра 122 мм.

Отметим, что в ООС ранее сообщили, что российские наемники на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей стянули сотни единиц техники. В связи с этим в штабе заявили про риск эскалации на Донбассе.

Оккупанты стянули технику

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России утром 17 февраля прибегли к артиллерийским обстрелам поселка Станица Луганская на Донбассе. Один из снарядов попал в детсад, где в этот момент находились 38 детей и сотрудников – трое взрослых, две женщины и мужчина получили контузии.

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