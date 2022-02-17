Оккупанты обстреливают почти всю линию фронта, ранены двое украинских защитников. Карта
В зоне проведения Операции Объединенных сил пророссийские оккупанты в четверг, 17 февраля, 42 раза стреляли в сторону Вооруженных сил Украины. Провокационные обстрелы были зафиксированы по всей линии фронта.
Таковы данные штаба ООС по состоянию на 15:00, сообщили источники OBOZREVATEL. В частности, вооруженные формирования России выпустили в сторону украинских позиций 574 боеприпаса.
Боевики стреляли:
в сторону Станицы Луганской – пять раз;
Счастье – шесть раз;
в сторону Новоташковского – пять раз;
в сторону Попасной – один раз;
Южного – четыре раза;
Светлодарска – семь раз;
в сторону Песков – шесть раз;
в сторону Марьинки – пять раз;
Богдановки – два раза;
Мариуполя – один раз.
В результате обстрелов было ранено гражданское лицо в Марьинке, в Станице Луганской два человека получили акубаротравму. Как добавили на Facebook-странице штаба ООС, ранения также получили два украинских военнослужащих. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья – средней тяжести.
Отметим, что в штабе сообщили о 39 обстрелах по состоянию на 16:00.
Защитники Украины, как сказано в сообщении, открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.
В штабе сообщили, что оккупанты обстреляли:
Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Водяное – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.
Трудовское – из минометов калибра 82 мм.
Строгнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Старый Айдар и Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
Южное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Лобачевое – из минометов калибра 82 мм.
Новоселовку Вторую – из противотанковых ракетных комплексов.
Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Марьинку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Троицкое – по вооружению танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.
Зайцевое – из автоматических станковых гранатометов.
Авдеевка, Шума, Майское, Невельское и Донецкий – из минометов калибра 120 мм.
Новозвановку – из артиллерии калибра 152 мм.
Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.
Пески – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Гольмовский – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
Хрящевку – из артиллерии калибра 122 мм.
Отметим, что в ООС ранее сообщили, что российские наемники на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей стянули сотни единиц техники. В связи с этим в штабе заявили про риск эскалации на Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России утром 17 февраля прибегли к артиллерийским обстрелам поселка Станица Луганская на Донбассе. Один из снарядов попал в детсад, где в этот момент находились 38 детей и сотрудников – трое взрослых, две женщины и мужчина получили контузии.