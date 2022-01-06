Оккупанты нарушили "режим тишины" на Донбассе, устроив обстрел позиций ВСУ – штаб ООС

За минувшие сутки, 5 января, российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины. Бойцы ООС вынудили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное "Минском" вооружение.

Об этом говорится в утренней сводке Операции объединенных сил в Facebook. Отмечается, что потерь среди украинских защитников в результате действий противника нет.

Военнослужащие сообщили, что обстрелы велись, в частности, в направлении:

Авдеевки – из противотанкового ракетного комплекса;

Шум – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

Катериновки – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Майорска – из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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Отмечается, что по состоянию на 7:00 6 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

А вот оккупанты 5 января понесли одну небоевую потерю – один из боевиков скончался от инсульта, сообщил в своем Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадым.

"Потери орков 05.01.2022 г. составили 1 человека: санитарные (300) – 1 (7 омсбр 2 АК, небоевой, в результате инсульта), – написал он.

Напомним, 3 января российско-оккупационные войска 3 раза открывали огонь по позициям ВСУ и ранили украинского военнослужащего. Он был доставлен в лечебное учреждение в тяжелом состоянии.

Также на Донбассе 3 января был найден мертвым военнослужащий ВСУ. Он был застрелен из собственного штатного оружия по месту несения службы. Правоохранители рассматривают несколько версий происшествия: самоубийство, доведение до самоубийства, умышленное убийство и нарушение правил обращения с оружием.

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