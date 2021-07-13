Оккупанты на Донбассе вели огонь из гранатометов и получили ответ от ВСУ

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Война на Донбассе

Поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" за прошедшие сутки пять раз обстреливали позиции Объединенных сил на Донбассе. Они использовали гранатометы и запустили через линию разграничения БПЛА.

На обстрелы врага украинские воины открывали огонь в ответ. Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ нет, сообщил штаб ООС на Facebook-странице.

В течение 12 июля российские наемники стреляли:

  • возле Золотого-4 – из стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Катериновки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Водяного на Приазовье – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Видео дня

В районе Мироновского был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

Карта войны на Донбассе

Вместе с тем уже с начала суток 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям ВСУ неподалеку Южного.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

Офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что потери оккупантов за 12.07 не учтено. Дополнительная информация уточняется.

Карта войны на Донбассе

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