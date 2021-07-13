Расследователи установили данные российских морпехов, воевавших на Донбассе. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
2 минуты
245
Расследователи установили данные российских морпехов, воевавших на Донбассе. Фото

Установлены личности и подробности о восьмерых российских военнослужащих, которые воевали на Донбассе против Украины. Почти все они из 61-й бригады морской пехоты.

Данные обнародовали расследователи международного разведывательного сообщества InformNapalm. Идентифицировать всех удалось благодаря снимку, сделанному еще летом 2014 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Общий снимок военных.
Видео дня

Сделал указанный снимок Евгений Письменский. Опознать военного удалось в 2015 году, после чего он удалил свою страницу в соцсетях. Однако волонтерам удалось найти дополнительные сведения не только о нем, но и о его сослуживцах.

Полный список российских военных, воевавших на Донбассе

  • Евгений Письменский

    по состоянию на 2014 год – контрактник, командир отделения взвода охраны торпедно-ракетной базы вооружения (в/ч 20991, Полярный, Мурманская область).

  • Ильнар Сатдинов – по состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, Спутник, Мурманская область).

Письменный (слева) и Сатдинов (справа).

  • Николай Бурдинец – по состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, Спутник, Мурманская область).

  • Павел Витолин – по состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, Спутник, Мурманская область).

​​​​​​​

Бурдинец (слева) и Витолин (справа).

  • Иван Андреев – по состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, Спутник, Мурманская область).

  • Эдуард Макаров – по состоянию на 2014 год – контрактник, военнослужащий торпедно-ракетной базы вооружения (в/ч 20991, Полярный, Мурманская область).

​​​​​​​

Андреев (слева) и Макаров (справа).

  • Кирилл Кутырев – по состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, Спутник, Мурманская область).

  • Андрей Ключников – по состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, Спутник, Мурманская область).

​​​​​​​

Кутырев (слева) и Ключников (справа).

Еще двое россиян на фото остались не идентифицированными.

Не идентифицированные военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее расследователи назвали российских военнослужащих, которые принимали участие в захвате Крыма. Это члены экипажа большого десантного корабля "Саратов", входящего в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России.

УкраинаВойна на ДонбассеРоссия - страна-агрессорвоенные