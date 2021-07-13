Расследователи установили данные российских морпехов, воевавших на Донбассе. Фото

Установлены личности и подробности о восьмерых российских военнослужащих, которые воевали на Донбассе против Украины. Почти все они из 61-й бригады морской пехоты.

Данные обнародовали расследователи международного разведывательного сообщества InformNapalm. Идентифицировать всех удалось благодаря снимку, сделанному еще летом 2014 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Сделал указанный снимок Евгений Письменский. Опознать военного удалось в 2015 году, после чего он удалил свою страницу в соцсетях. Однако волонтерам удалось найти дополнительные сведения не только о нем, но и о его сослуживцах.

Полный список российских военных, воевавших на Донбассе

Евгений Письменский – по состоянию на 2014 год – контрактник, командир отделения взвода охраны торпедно-ракетной базы вооружения (в/ч 20991, Полярный, Мурманская область).

Ильнар Сатдинов – по состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, Спутник, Мурманская область).

Николай Бурдинец – по состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, Спутник, Мурманская область).

Павел Витолин – по состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, Спутник, Мурманская область).

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Иван Андреев – по состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, Спутник, Мурманская область).

Эдуард Макаров – по состоянию на 2014 год – контрактник, военнослужащий торпедно-ракетной базы вооружения (в/ч 20991, Полярный, Мурманская область).

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Кирилл Кутырев – по состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, Спутник, Мурманская область).

Андрей Ключников – по состоянию на лето 2014 года военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота (в/ч 38643, Спутник, Мурманская область).

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Еще двое россиян на фото остались не идентифицированными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее расследователи назвали российских военнослужащих, которые принимали участие в захвате Крыма. Это члены экипажа большого десантного корабля "Саратов", входящего в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России.