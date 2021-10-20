Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного: что известно о состоянии бойца
На Донбассе в среду, 20 октября, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов украинский военнослужащий получил ранение. Медики оценили его состояние здоровья, как удовлетворительное.
Об этом сообщили на странице ООС в Facebook. Как отмечается, раненого военного доставили в больницу. Всего российские-оккупационные войска девять раз в течение суток нарушали договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
При этом оккупанты трижды обстреливали украинские позиции из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Также было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.
У Березового и Причепиловки оккупанты стреляли из стрелкового оружия;
у Красногоровки – из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Золотого-4 наемники РФ использовали минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие;
у Новолуганского стреляли из ручных противотанковых гранатометов;
в районе Троицкого – из минометов калибра 82 мм;
Воины Вооруженных сил открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, отметили в штабе.
Дополняется