Названо имя погибшего на Донбассе воина. Фото Героя

В воскресенье, 22 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе во время обстрела погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Жертвой агрессии РФ оказался лейтенант Юрий Александрович Михайлов.

Герой служил в рядах 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. На странице ОМБр в Facebook сообщили, что он умер от вражеской пули.

Обстрел российско-оккупационных войск застал Юрия при несении службы на взводном опорном пункте. Он был ранен в 15:15, травмы были несовместимы с жизнью.

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Командование и личный состав бригады выразили свои соболезнования родным бойца, который отдал свою жизнь, защищая независимость Украины и ее территориальную целостность.

"Невосполнимая утрата для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев. По словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки враг пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Наемники РФ стреляли по позициям ВСУ из гранатометов и пулеметов.