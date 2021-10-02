Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ВСУ: ранен украинский военнослужащий

В субботу, 2 октября, российско-оккупационные войска 4 раза обстреляли позиции ООС на Донбассе, два из которых – с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Вследствие нарушения режима прекращения огня осколочное ранение получил украинский военнослужащий.

Защитнику оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина – средней тяжести, сообщили в вечерней сводке в Facebook Операции объединенных сил.

Также отмечается, что у населенного пункта Новозвановка враг совершил прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьянки – применил минометы калибра 120 мм и 82 мм. А в сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

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Кроме того, украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника, похожего на Орлан-10, пересек линию разграничения.

Напомним, в течение 1 октября в зоне проведения ООС на Донбассе российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены два воина ВСУ. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Также 30 сентября на Донбассе погиб Стрижак Алексей Владимирович, который был родом с Днепропетровщины. Его убили во время артиллерийского обстрела со стороны оккупированной Ясиноватой. Мужчине было 39 лет. Церемония прощания состоялась в с. Зеленодольске в субботу, 2 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября вооруженные формирования России обстреляли из артиллерии дома мирных жителей в Авдеевке. Враг использовал 120-мм минометы. Были повреждены частные здания, но обошлось без пострадавших.