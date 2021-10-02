Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ, есть раненые

За прошедшие сутки, 1 октября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Были ранены двое воинов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские защитники получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в больницу, состояние их здоровья удовлетворительное. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Всего из 14 нарушений режима тишины со стороны врага пять были с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

В каких направлениях наемники РФ стреляли на Донбассе:

Вблизи Новозвановки и Новоалександровки – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

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В сторону позиций возле Авдеевки и самого населенного пункта – из 120-х минометов. Отмечается, что обошлось без потерь среди гражданского населения.

Вблизи Лебединского – из гранатометов различных систем.

Возле Луганского – из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного на Приазовье и Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В направлении Крымского – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Первомайского в Донецкой области противник сбросил гранатометные выстрелы с помощью беспилотника.

В районе Нью-Йорка – обстрел из крупнокалиберных пулеметов, а также сброс ВОГ-17 с беспилотника.

На Луганщине также зафиксировали пролет вражеского беспилотника, который пересек линию разграничения. Украинские военные открывали огонь в ответ на действия противника, чтобы заставить его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7 часов утра субботы, 2 октября, нарушений со стороны наемников РФ за эти сутки не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября под обстрел наёмников России на Донбассе попала Авдеевка у Донецка. Были повреждены дома мирных жителей.