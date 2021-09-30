Названо имя погибшего на Донбассе украинского защитника. Фото героя

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в четверг, 30 сентября, погиб Стрижак Алексей Владимирович. Мужчине было 39 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленодольской городской территориальной громады на официальном сайте (Днепропетровская область). Мужчина был родом из этого населенного пункта.

Чиновники Зеленодольска выразили родным и близким погибшего глубокие соболезнования.

"Сердце Алексея остановилось. Но Герои не умирают! Они будут жить до тех пор, пока мы о них помним!" – сказано в сообщении.

Церемония прощания состоится на площади у ДК "Юбилейный" в Зеленодольске в субботу, 2 октября, в 11:30.

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Как пишет ТСН, Стрижак был убит в районе села Каменка в результате прицельного вражеского обстрела утром 30 сентября. Огонь противник вел из артиллерии со стороны оккупированной Ясиноватой.

Военные, которые находятся в районе Каменки под Донецком, рассказали: в ночь на четверг "работали" несколько вражеских орудий. Начиная с двух часов ночи и до восьми утра оккупанты выпустили около сотни тяжелых артиллерийских боеприпасов различного калибра.

Гражданская инфраструктура не пострадала, но, как сказано в статье, "всю ночь дома местных жителей дрожали".

Напомним, что пресс-центр штаба ООС утром в четверг сообщал о гибели украинского воина. На провокации противника украинские военные открывали огонь в ответ.

Как писал OBOZREVATEL, днем ранее, 29 сентября, наемники незаконных вооруженных формирований России семь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.