Оккупанты готовятся к массированным обстрелам позиций ВСУ на Луганщине: названы три главных направления

Оккупационные силы на Донбассе якобы получили приказ о массированных обстрелах позиций Вооруженных сил Украины и гражданской инфраструктуры в Луганской области. Основными направлениями обстрелов являются Счастье, Славяносербск и Желтое.

Об этом на своей странице в Facebook в четверг, 17 февраля, сообщил Семен Кабакаев – координатор проекта "СтопТеррор" и глава ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине". По его информации, речь идет о стрельбе из стрелкового оружия и минометов вдоль всего участка ответственности второго армейского корпуса.

Начало обстрелов, как говорится в сообщении, якобы запланировано на ночь с 17 на 18 февраля. В то же время он подчеркнул: ВСУ готовы к любому развитию событий.

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"Путин отдал приказ мобилизовать второй армейский корпус оккупационных сил. Большинство из находившихся в пунктах постоянной дислокации частей выбывают на позиции", – написал Кабакаев.

Он сообщил, что в 4 часа утра 18 февраля якобы планируется собрать личный состав иррегулярных подразделений в Луганске для проведения учений на оккупированных территориях. В ночь на 18 февраля, как написал Кабакаев, личный состав 2 и 4 бригад иррегулярных подразделений российской армии, должны отправиться на линию разграничения.

Напомним: вооруженные формирования России на Донбассе 17 февраля открыли массированный артиллерийский огонь – под их удары попали гражданская инфраструктура, детский сад, школа и жилой дом. От обстрелов пострадали многие населенные пункты, среди которых Марьинка, Красногоровка, Станица Луганская, Пески, Водяное. Всего зафиксировано 50 обстрелов, а ранения получили два военных и двое гражданских. Подробнее о том, что происходило на востоке Украины, читайте в материале OBOZREVATEL.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинские военные не планируют никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей на Донбассе. По его словам, действия Украины носят исключительно оборонительный характер. Он также сообщил, что в некоторых временно оккупированных населенных пунктах из-за возможного обострения планируется эвакуировать местное население.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия прибегает к провокациям для того, чтобы заставить Украину дать военный ответ. В то же время, признаков полномасштабного наступления российской армии на территорию украинского государства не наблюдается, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.