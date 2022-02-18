Главнокомандущий ВСУ о возможной эвакуации жителей ОРДЛО: действия армии имеют исключительно оборонный характер

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинские военные не планируют никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей на Донбассе. По его словам, действия Украины носят исключительно оборонительный характер.

Заявление Залужного опубликовано на его странице Facebook в четверг, 17 февраля. Он подчеркнул: ВСУ неукоснительно соблюдают нормы международного права и Минских договоренностей.

Главнокомандующий сообщил, что в некоторых временно оккупированных населенных пунктах из-за возможного обострения планируется эвакуировать местное население. В частности, эвакуировать могут жителей оккупированного Донецка. Такая информация была получена из ОРДЛО.

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Вред, что может быть причинен людям или объектам инфраструктуры в городах и селах, ныне временно оккупированных пророссийской "властью", является провокацией, а ответственность за ситуацию в них несет исключительно Россия, подчеркнул Залужный.

Сообщение Главнокомандующего появилось на фоне информации о том, что так называемая разведка "ДНР" заявила о якобы планах ВСУ захватить оккупированные территории Донбасса за четыре дня. Российский пропагандистский "Первый канал" показал сюжет, в котором фигурирует один из оккупантов. Также в нем утверждается, что Украина планирует использовать артиллерию и беспилотники для атаки.

Такие действия, как отметил Залужный, носят исключительно провокационный характер.

Напомним: вооруженные формирования России на Донбассе 17 февраля открыли массированный артиллерийский огонь – под их удары попали гражданская инфраструктура, детский сад, школа и жилой дом. От обстрелов пострадали многие населенные пункты, среди которых Марьинка, Красногоровка, Станица Луганская, Пески, Водяное. Всего зафиксировано 50 обстрелов, а ранения получили два военных и двое гражданских. Подробнее о том, что происходило на востоке Украины, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия прибегает к провокациям для того, чтобы заставить Украину дать военный ответ. В то же время, признаков полномасштабного наступления российской армии на территорию украинского государства не наблюдается, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.