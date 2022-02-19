Оккупанты эвакуировали из "Л/ДНР" 30 тыс. человек и объявили всеобщую мобилизацию. Все подробности (обновляется)

Лидеры террористических "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник в пятницу, 18 февраля заявили о срочной эвакуации населения оккупированных территорий в РФ и объявили объявили всеобщую мобилизацию мужчин старше 17 лет.

Все это они объясняют фейковой информацией о якобы наступлении ВСУ на Донбассе, которую распространяют российские пропагандисты. При этом, как выяснилось, соответствующие видеобращения главари самопровозглашенных "республик" записали за два дня до публикации – до заявленной ими "атаки Украины".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал не верить фейкам и заявил, что Украина не планирует наступательных операций и не собирается освобождать оккупированные территории.

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Между тем Пушилин сказал российским СМИ, что последние события являются началом широкомасштабной войны.

OBOZREVATEL следит за ситуацией онлайн.

06:30. По состоянию на утро 19 февраля из террористической "ДНР" эвакуировали 6 тысяч 603 человека, из них 2 436 – дети. Об этом заявили в так называемом "МЧС" псевдореспублики.

08:47. Более 30 тысяч человек покинули оккупированные территории Донбасса и выехали в Россию, сообщили в "МЧС" самопровозглашенной "ДНР".

09:02. Лидер так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник в связи с всеобщей мобилизацией запретил выезд мужчинам от 18 до 55 лет. Как сообщают российские СМИ, он подписал соответствующий указ.

09:11. В Ростовской области РФ вводится режим повышенной готовности, сообщил официальный портал правительства региона.

09:19. Лидер террористической "ДНР" Денис Пушилин на своем сайте заявил о якобы "масштабных обстрелах Украиной" оккупированных территорий Донбасса. По словам Пушилина, оккупанты готовы "сдержать агрессию Киева". Он призвал "земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты".

09:28. Все пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд в РФ, сообщили в погрануправлении ФСБ.

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