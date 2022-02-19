В оккупированный Донецк прибыли 'вагнеровцы' для подрыва жилых домов – ОТУ 'Восток'

По данным украинской разведки, оккупанты на территории ОРДЛО планируют совершить серию террористических актов, чтобы обвинить в них Украину. Для этого на Донбасс прибыли "вагнеровцы".

Они вместе с российскими спецслужбами планируют произвести подрыв жилых домов в Донецке. Об этом сообщили в пресс-центре Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook в субботу, 19 февраля.

"Целью данных провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации", – говорится в сообщении.

В ОТУ отметили: украинские военнослужащие не планируют и никогда не планировали никаких наступательных операций на территории Украины, которая временно находится под контролем главарей террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

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Все действия Вооруженных сил Украины, как добавили в пресс-центре, имеют оборонительный характер, а ответные выстрелы защитники могут разбить только в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей.

Напомним: накануне в Главном управлении разведки Министерства обороны предупреждали, что российские оккупанты могут совершить новые провокации, в частности речь идет о минировании ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва.

В сообщении ГУР МО в Facebook отметили: такие действия оккупантов имеют целью дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты накануне начали распространять фейки о том, что ВСУ якобы готовятся к наступлению на Донбассе. Несмотря на опровержение украинских военных, на следующий день они объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию.