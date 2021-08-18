Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, есть раненый – штаб ООС

В течение прошедших суток наемники поддерживаемых Россией вооруженных формирований "Л/ДНР" 11 раз вели огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины. В результате одного из нарушений "тишины" защитник Украины получил ранение.

Воина доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья медики оценивали как удовлетворительное. Об этом информирует штаб Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Отмечается, что за 17 августа вооруженные формирования РФ нарушали режим прекращения огня возле Причепиловки, где дважды обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия.

В направлении Водяного вблизи Донецка враг стрелял из 120-мм минометов. С этого же вооружения, а также, используя автоматические станковые и подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, оккупанты трижды обстреливали поселок Пески.

Видео дня

Вблизи Новолуганского российские наемники ударили по позициям украинских войск из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Трижды неподалеку Золотого-4 ВФ РФ стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров, применяли станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.

На обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

Ко всему прочему, на севере Луганской области воины ВСУ зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

О нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

По состоянию на 07:00 среды, 18 августа, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим в Twitter отметил, что в рядах оккупантов за 17 августа зафиксировано две безвозвратные потери. "200" были небоевые – в 4 ОМСБр 2 АК в результате нарушения правил несения караульной службы, и в 1 ОМСБр 1 АК из-за подрыва на НВУ).

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 августа наемники незаконных ЗФ РФ обстреливали пять раз позиции ВСУ на Донбассе. В результате враждебных действий огнестрельное ранение получил один воин, оно оказалось несовместимым с жизнью.