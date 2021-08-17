Домой не дождались жена и мать: названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил от пули вражеского снайпера погиб Артем Мазур, 28.03.1995 года рождения. Он был старшим солдатом, заместителем командира боевой машины, наводчиком, оператором 1-го механизированного отделения 3-го механизированного батальона.

Об этом в Facebook сообщает "Приютовская община". Известно, что погибший был родом из села Веселое Кировоградской области. Мазура призвали в ряды армии в феврале 2017 года. У погибшего осталась жена и мать.

Отметим, что 16 августа пять раз наемники незаконных вооруженных формирований России обстреливали позиции украинских ОС на Донбассе. В результате враждебных действий огнестрельное ранение получил воин ВСУ, оно оказалось несовместимым с жизнью.

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