В российской армии обнаружили доказательства каннибализма: оккупант с позывным "Брелок" съел своего товарища "Фому". Случай, вероятно, произошел в рядах 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

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Это засвидетельствовал радиоперехват Главного управления разведки Минобороны Украины. Ведомство опубликовало фрагмент разговора, в котором захватчики делятся информацией "для размышлений".

"В очередном перехваченном украинскими разведчиками разговоре – настоящий хоррор-детектив. Военнослужащего оккупационной армии, которого считали пропавшим, съел "побратим", – говорится в описании к аудио.

В нем командир одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й российской дивизии заявляет, что один из военнослужащих убил, а затем съел товарища.

"Никто никуда не съе**вался. "Брелок" его завалил, а потом ел нах*й две недели", – указал он.

На удивление собеседника россиянин ответил, что позже и самого "Брелка" нашли мертвым.

"Говорят, 200-й был, бл*дь. Ну, он съел напарника. Так что это так, для размышлений", – добавил он.

Установлено, что "Брелок" и "Фома" проходили службу в составе 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии армии РФ. Это подразделение действует на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый.

"Каннибализм – очередное доказательство глубокого морального и психологического упадка российских оккупационных войск, которые остались без базового уважения к человеческой жизни – даже собственной", – отметили в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные показали видео, как россияне пытались убить своего раненого товарища: сбросили на него взрывчатку с дрона, когда он полз к позициям ВСУ, чтобы сдаться. Оказалось, оккупант получил ранения, но чудом выжил и таки попал в плен.

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