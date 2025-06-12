Был готов сдаться в плен, но не дошел: появилось видео, как россияне убили своего раненого 'побратима'

На одном из направлений фронта украинские военные обнаружили раненого российского оккупанта, который просил пощады и согласился сдаться в плен. Ему с дрона сбросили воду и инструкцию, как добраться до украинских позиций.

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Но россияне уничтожили его собственным дроном, сознательно добив своего раненого. Соответствующее видео появилось в распоряжении OBOZ.UA.

Как рассказал командир 413-го отдельного стрелкового батальона 43-й ОМБр Роман Ковалев, украинские защитники заметили российского военного, который накануне участвовал в штурме их позиций.

Увидев украинский дрон, он начал активно подавать знаки, умоляя оставить его в живых.

Соблюдая нормы международного гуманитарного права, Ковалев приказал сбросить ему воду и инструкцию с маршрутом к украинским позициям. Чтобы не подвергать своих людей риску, было решено провести раненого дистанционно - он должен был ползти около полутора километров. По дороге россиянин не раз останавливался, обессиленный от ран, и даже засыпал в кустах. Украинские военные неоднократно сбрасывали ему воду.

Операция началась в 7 утра, а по состоянию на 18 часов оккупанту оставалось около 200 метров до украинских позиций. Однако именно в этот момент появился вражеский дрон, с которого раненого добили.

По словам Ковалева, это был сознательный удар: российские операторы четко видели, по кому попадают.

"Его сбросами убили свои же. Сознательно, понимая, что это русский", – сказал он.

Напомним, что командиры армии РФ хорошо известны своим человеконенавистническим отношением к подчиненным. Один из них в очередной раз доказал это, угрожая ударить из миномета по позиции своего же подразделения. Командир пригрозил своим подчиненным расправой за то, что они не выходили на связь.

Как сообщал OBOZ.UA, в российской оккупационной армии все чаще используют их любимый "мотивационный прием" - расстреливают солдат, которые отказываются выполнять преступные и заведомо провальные задачи на фронте. Командиры в армии страны-агрессора уверены, что нужно "обнулить" нескольких оккупантов, чтобы другим было страшно отказываться от операций на поле боя.

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