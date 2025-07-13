Оказывали вооруженное сопротивление: известны детали ликвидации киллеров, убивших полковника Воронича

Мужчина и женщина, причастные к убийству полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича в Киеве, были гражданами другой страны. Преступление они выполнили по заказу спецслужбы РФ, после чего пытались "залечь на дно". Во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, поэтому были ликвидированы.

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Такие подробности сообщили в полиции Киева в воскресенье, 13 июля. Как отмечается, Нацполиция установила исполнителей убийства, которое было совершено 10 июля в Голосеевском районе столицы.

50-летний сотрудник СБУ вышел из дома и направлялся к авто. В этот момент неизвестный подошел к нему и произвел несколько прицельных выстрелов в упор, от чего потерпевший погиб.

Благодаря совместной работе оперативников полиции Киева и СБУ, следователей, аналитиков криминального анализа были установлены причастные к совершению преступления – ими оказались мужчина и женщина, граждане другой страны.

Фигуранты, выполняя задание вражеской спецслужбы, получили информацию о месте нахождения схрона с оружием, которым и совершили это дерзкое убийство, сообщили в полиции.

В дальнейшем они пытались "залечь на дно", однако благодаря совместной работе полиции и СБУ было установлено их место нахождения.

Во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, поэтому были ликвидированы.

Следственное управление полиции Киева осуществляло досудебное расследование по ст. 348 Уголовного кодекса Украины – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Продолжаются дальнейшие следственные и процессуальные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 июля руководитель СБУ Василий Малюк с места событий информировал, что Служба безопасности утром ликвидировала киллеров, которые убили Ивана Воронича. Агенты действовали по заданию ФСБ РФ и были заблаговременно маршрутизированы в Украину. Малюк лично руководил спецоперацией по поиску убийц.

Полковник СБУ Иван Воронич был убит 10 июля в Киеве. Он вышел из дома и направлялся к авто, когда к нему подошел неизвестный и произвел пять прицельных выстрелов в упор, от которых офицер погиб.

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