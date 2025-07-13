СБУ ликвидировала киллеров, которые убили полковника в Киеве: операцией руководил Малюк. Видео

Служба безопасности Украины ликвидировала киллеров, которые убили в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича. Злоумышленниками оказались мужчина и женщина – агенты российских спецслужб, действовавшие по заданию ФСБ РФ.

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Об этом утром 13 июля сообщил глава ведомства генерал-лейтенант Василий Малюк. Отмечается, что он лично руководил спецоперацией по поиску убийц украинского защитника.

По его словам, агентурно-боевая группа российской ФСБ была заблаговременно маршрутизирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ.

"По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины – это смерть!" – прокомментировал руководитель украинской спецслужбы.

По данным следствия, убийство полковника совершили два человека, которым куратор приказал следить за сотрудником СБУ, установить его график дня и маршруты передвижения. Впоследствии тот передал киллерам координаты тайника, где был пистолет с глушителем.

Совершив убийство, киллеры пытались "залечь на дно". Однако сотрудники СБУ и Нацполиции установили их местонахождение на Киевщине. Утром в воскресенье, 13 июля, была проведена спецоперация, во время которой члены агентурно-боевой группы ФСБ РФ стали сопротивляться, поэтому они были ликвидированы.

Малюк поблагодарил за профессионализм и поддержку сотрудников Департамента уголовного розыска Национальной полиции. Он подчеркнул, что эффективное противодействие российским спецслужбам – это ключевое направление деятельности для Службы безопасности. В частности, она действует на опережение и предотвращает 85% преступлений, которые враг пытается совершать на территории Украины.

Напомним: убийство 50-летнего сотрудника СБУ Ивана Воронича было совершено 10 июля в Голосеевском районе столицы. Полковник вышел из дома и направлялся к авто, когда к нему подошел неизвестный и произвел пять прицельных выстрелов в упор, от которых мужчина погиб.

Благодаря совместной работе оперативников полиции Киева и СБУ, следователей, аналитиков криминального анализа было установлено причастных к совершению преступления. Как информируют в Нацполиции, ими оказались граждане другой страны – мужчина и женщина.

По данному факту следственным управлением полиции Киева осуществлялось досудебное расследование по ст. 348 Уголовного кодекса Украины – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Продолжаются дальнейшие следственные и процессуальные действия.

Что известно о жертве киллеров

В биографической справке, опубликованной Львовским горсоветом, говорится, что Иван Иванович Воронич родился 19 июля 1974 года в Ужгороде. Через некоторое время его семья переехала во Львов, где он получил среднее образование в общеобразовательной школе №30. Впоследствии окончил Национальный лесотехнический университет Украины по специальности "Технология деревообработки".

Впоследствии получил второе высшее образование во Львовском региональном институте государственного управления по специальности "Государственное управление". Свою карьеру в органах государственной безопасности Воронич начал в 1998 году, то есть в возрасте 24 лет. До 2014-го он занимал оперативные и руководящие должности в Управлении СБУ во Львовской области, работая в подразделении защиты национальной государственности и противодействия терроризму. В дальнейшем проходил службу в подразделениях контрразведки СБУ, военной контрразведки СБУ, а с августа 2024 года – в Центре специальных операций СБУ.

Издание The New York Times, ссылаясь на бывшего коллегу полковника, который пожелал остаться анонимным, написало, что Воронич некоторое время командовал подразделением спецопераций, известным как Пятое управление. Отмечается, что формирование получало техподдержку от ЦРУ, было ответственно за ликвидацию "Моторолы" –высокопоставленного командира российских сепаратистов по имени Арсен Павлов.

Американские журналисты добавили, что, по словам коллег, после полномасштабного российского вторжения Иван Воронич служил в спецподразделении СБУ, которое действовало в "серой зоне". Его команда участвовала в рейде на Курскую область РФ в 2024 году, когда Украина временно взяла под контроль часть российской территории.

Полковник был награжден многочисленными знаками отличия, в частности: знаком отличия президента Украины "За участие в антитеррористической операции", медалью СБУ "За отличие в службе III степени", нагрудным знаком "Участник АТО", нагрудным знаком СБУ "За доблесть", нагрудным знаком "За освобождение Донбасса" и медалью "Ветеран службы".

19 июля полковнику СБУ Ивану Вороничу должен был исполниться 51 год.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне сотрудники Нацполиции и СБУ задержали подрывника, который совершил покушение на нацгвардейца в Киеве. Злоумышленником оказался 19-летний житель Киевской области – он признался, что выполнял задание своих российских кураторов из ФСБ РФ.

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