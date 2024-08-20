Оказался рядом с ульем: в Кривом Роге нашли мертвым мужчину, которого искусали пчелы

В Кривом Роге трагически погиб мужчина, которого искусали пчелы. Сейчас на месте работают правоохранители.

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Окончательные детали смерти установит судмедэкспертиза. Об этом сообщает местное издание "Первый Городской".

Тело было обнаружено в парке им. Федора Мершавцева, где он работал. С виду умершему было около 30 лет.

По предварительной информации, трагедия произошла из-за того, что мужчина оказался рядом с упавшим на землю ульем. В результате он испытал многочисленные укусы пчел, что привело к его гибели.

Правоохранители уже начали расследование по установлению всех обстоятельств происшествия. На месте происшествия работают эксперты, которые выясняют, как произошло падение улья и были ли другие факторы, способствовавшие трагедии. Окончательные детали и причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, во Владимире Волыни, возле ресторана "Золотая легенда", правоохранители обнаружили тело мертвой женщины. Событие произошло ночью, 4 августа, на ул. Устилужской. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

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