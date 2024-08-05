На Волыни в автомобиле возле ресторана нашли мертвую женщину: детали трагедии

Во Владимире на Волыни, возле ресторана "Золотая легенда", правоохранители обнаружили тело мертвой женщины. Событие произошло ночью, 4 августа, на ул. Устилужской.

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Об этом сообщает местное издание "Конкурент". По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Отмечается, что женщина могла отравиться испарениями угарного газа, поскольку ее тело было обнаружено в закрытом автомобиле с включенным двигателем.

Сведения о случае внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительным примечанием "самоубийство". Полиция продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали 67-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы. Злоумышленник в течение нескольких месяцев травил женщину ради ее денег и автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить женщину, которая на праздновании дня рождения убила именинника. Во время конфликта она ударила мужчину ножом в шею, после чего скрылась.

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