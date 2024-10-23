Охватывает все регионы: в ОГП инициировали служебное расследование по злоупотреблениям прокуроров при получении групп инвалидности

Во всех регионах, спецпрокуратурах и центральном аппарате Офиса генерального прокурора пройдет служебное расследование возможных злоупотреблений сотрудников при получении групп инвалидности. Сейчас установлено подозрительно высокие проценты прокуроров, имеющих соответствующий статус, в Черкасской (27,4%) и Хмельницкой (29,8%) областях.

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Такую инфографику 23 октября опубликовала пресс-служба ОГПУ. В ведомстве пообещали исследовать вопросы, связанные как с оформлением прокурорами статуса лица с инвалидностью, так и с получение пенсионных выплат по решению суда.

Инициировано уголовное производство по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований по процессуальному руководству Генеральной инспекции ОГПУ.

Предварительные результаты служебного расследования говорят о том, на Черкасщине 60 прокуроров имеют инвалидность. Это составляет 27,4% от общего числа работающих там прокуроров. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения.

В Хмельницкой области такой статус у 61 прокурора или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности до начала большой войны.

В остальных прокуратурах и в ОГПУ этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах доля прокуроров, имеющих группы инвалидности, менее 5% общей численности; еще в 11 – от 5 до 10%.

К примеру, в центральном аппарате Офиса генпрокурора 22 прокурора имеют статус лица с инвалидностью (2,5%).

"По каждому из этих фактов будет проведена тщательная проверка и дана оценка как в рамках служебного расследования, так и в рамках уголовного производства", – заявила пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно выяснилось, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Против нее продолжается уголовное расследование.

– 22 октября президент Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий в нашей стране до 31 декабря 2024 года.

– Также Зеленский заявил, что должна быть политическая ответственность генерального прокурора Андрея Костина. После этого последний подал в отставку.

– Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что вместо МСЭК в Украине внедрят новую, цифровую и прозрачную европейскую модель.

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