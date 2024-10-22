'Ответственность должна быть персональной': Зеленский провел заседание СНБО по МСЭК и озвучил резонансные решения. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября провел заседание СНБО, посвященное ситуации с МСЭК и злоупотреблениям должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности. В ходе заседания Совет определил перечень решений действий для решения проблемы, глава государства утвердил их президентским указом.

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Об этом сообщил сам Зеленский. Он рассказал, как государство будет наводить порядок в структуре МСЭК, и подчеркнул, что ответственность за ситуацию должна быть персональной, в частности, за фейковые справки об инвалидности, которые получили сотрудники органов прокуратуры, отвечать должен генеральный прокурор Украины.

"Провел заседание СНБО. По ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности. Были доклады главы СБУ Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко по поводу проверок и расследования уголовных правонарушений", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, было установлено много фактов нарушений и, очевидно, фальшивых инвалидностей должностных лиц.

"Докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и министр социальной политики Украины Оксана Жолнович относительно шагов, которые должны быть сделаны на правительственном уровне. Отдельно рассмотрели ситуацию в системе органов прокуратуры Украины. Докладывал Генеральный прокурор Андрей Костин", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что СНБО определил перечень решений, призванных вернуть справедливость: президент утвердил их своим указом.

"В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК, проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений, законодательные изменения для безотлагательного реформирования системы медико-социальной эксперты. пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов", – перечислил принятые решения Зеленский.

При этом он добавил, что считает, что ответственность за сложившуюся ситуацию должна быть персональной – и требует соответствующих кадровых решений.

"Поручил премьер-министру Украины решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в частности, соответствующих министерств. Нужны кадровые решения. Также должна быть и политическая ответственность генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины", – резюмировал глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год. Журналисты уверены, что правоохранительные органы Хмельнитчины знали о масштабной коррупционной схеме, организованной "слугой народа" Крупой.

После этого журналисты исследовали декларации о доходах руководства региональных прокуратур – и составили рейтинг областных прокуроров, получающих самые большие пенсии. Кое-где на одного такого "пенсионера" из бюджета тратится более миллиона гривен в год. Большинство топ-"пенсионеров" пенсионные выплаты начали получать в 38-42 года, есть и рекордсмен, впервые задекларировавший пенсию в возрасте 36 лет.

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