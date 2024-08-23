Оформляли загранпаспорта уклончанам: в Одесской области разоблачили сотрудников Миграционной службы. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с руководством Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы (ДМС) ликвидировала в Одесской области масштабную "схему" для уклонистов, организованную чиновниками Миграционной службы. Они зарабатывали на мужчинах призывного возраста, которые из-за границы пытались отдаленно оформить загранпаспорта.

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В результате задержан глава райотдела ДМС и двое его подчиненных, а также чиновник регионального подразделения Центра предоставления админуслуг. В ходе 57 обысков у фигурантов изъято более 300 тыс. долларов и более 60 тыс. евро. Об этом 23 августа сообщили пресс-служба СБУ и Офис генерального прокурора.

По данным следствия, фигуранты наладили схему получения взяток, которая позволяла военнообязанным мужчинам не возвращаться в Украину, не вставать на учет и не обновлять свои данные в ТЦК.

Организаторы сделки изготавливали для уклонистов загранпаспорта с грубым нарушением процедуры – без физического присутствия клиентов.

Для этого чиновники Миграционной службы снимали свои отпечатки пальцев, а фото изготавливали из дистанционно присланной фотографии.

Готовые паспорта передавали заказчикам через сеть посредников.

Стоимость таких услуг составляла от 500 до 2,5 тыс. долларов, зависимо от срочности.

В ходе 57 обысков по местам работы и проживания фигурантов изъято более 300 тыс. долларов и более 60 тыс. евро, вероятно полученных преступным путем; около 200 печатей и штампов, которые использовали в "схеме".

В общей сложности дельцы получили заказы на дистанционное оформление более 150 документов.

Следователи СБУ сообщили о подозрении трем чиновникам ДМС (в настоящее время они уже уволены), одному работнику ЦНАП, посреднику и еще одному участнику сделки по ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой осей).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Все документы, выданные с нарушением закона, будут отменены в соответствии с процедурой, заявили в СБУ.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, начальников районных Бориспольского и Бучанского ТЦК взяли под стражу без права на внесение залога. Их подозревают подозревают в организации незаконной схемы уклонения от мобилизации, которая им принесла не менее 1 млн долларов "заработка".

Для поиска "клиентов" и передачи взяток руководители ТЦК привлекли своего знакомого-иностранца. Они оформляли поддельные документы о непригодности к службе, "услуга" стоила 37 тысяч долларов.

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