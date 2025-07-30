Один из подозреваемых в убийстве супругов в Черкасской области застрелился во время переговоров с правоохранителями. Фото и все подробности

Один из подозреваемых в совершении резонансного убийства пожилых супругов в Черкасской области скрывался после преступления в Винницкой области. Утром 30 июля он сам позвонил в полицию.

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Во время переговоров с полицейскими злоумышленник совершил самоубийство. Подробности сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно

Дело о резонансном убийстве супругов пенсионеров в Черкасской области получило неожиданный поворот. Один из подозреваемых сам дал знать о себе правоохранителям: он скрывался в Винницкой области.

"30 июля утром злоумышленник сам позвонил на 102 и сообщил, что находится возле магазина в одном из населенных пунктов Хмильницкого района Винницкой области и ожидает экипаж полиции, отметив, что имеет при себе гранаты и автоматическое оружие", – рассказали в Нацполиции.

На место, указанное подозреваемым, отправились правоохранители, привлекли также спецназ.

Прибыв в указанный магазин, правоохранители начали переговоры с мужчиной. Завершились они смертью подозреваемого.

По данным OBOZ.UA, в совершении жестокого двойного убийства в Черкасской области подозревался житель Винницкой области Петр Чекин 14 августа 1961 года рождения. После совершения преступления он подался в бега.

Его сообщника, недавно освободившегося из тюрьмы после отбывания наказания за убийство и разбой, правоохранители задержали накануне, он находится в СИЗО. Сам Чекин ранее также был судим за совершение ряда преступлений.

Переговоры завершились самоубийством злоумышленника.

"В ходе сложной полицейской операции с привлечением спецподразделения КОРД и переговоров 63-летний мужчина не согласился сложить оружие и совершил самоубийство", – рассказали в НПУ.

После суицида полицейские обнаружили рядом с телом автоматическое оружие, снаряженные магазины и гранаты.

Самоубийство подозреваемого, которого ждали долгие годы за решеткой, прокомментировал заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

"Не захотел встретиться в очередной раз с украинским правосудием. Сегодня во время переговоров с полицейскими 63-летний разыскиваемый за убийство и разбой в Черкасской области застрелился. Вооружившись автоматом Калашникова и гранатами, он, наверное, рассчитывал избежать задержания. Однако, взвесив силы, принял для себя роковое решение. Справедливость в этой жизни есть", – написал он.

Что предшествовало

26 июля подозреваемый вместе с сообщником ворвались в дом пенсионеров в Черкасской области. Пожилых людей злоумышленники замучили до смерти. При этом 65-летний мужчина недавно перенес инсульт и был прикован к постели: он не смог защитить ни себя, ни свою 67-летнюю жену.

Мотивом для жестокой расправы, как считают следователи, стали деньги.

Мужчину злоумышленники оставили умирать в доме. Женщину же, которая увидела лицо одного из убийц, они забрали с собой. По дороге пенсионерку душили и били: она умерла от травм головы и удушения.

Тело убитой нашли в поле в Кировоградской области.

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