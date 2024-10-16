Обычная поездка на поезде 'Укрзализныци' чуть не обернулась изнасилованием: все подробности

В поезде "Ивано-Франковск – Одесса" девушку домогался неизвестный мужчина, называвшийся морским пехотинцем Константином. По словам подруги пострадавшей, военный мог и обокрасть девушку, однако это лишь предположение. а вот домогательство едва не обернулось изнасилованием.

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Историю своей подруги рассказала в сети Х Офелия. По ее словам, девушка из-за домогательств соседа по купе была вынуждена ночевать вместе с проводницей. Однако заявление о совершенном преступлении пострадавшая не написала.

Домогательства в украинском законодательстве относятся к ст. 153 УК – "совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего". Оно наказывается лишением свободы сроком до пяти лет.

Это, по словам Офелии, произошло 15 октября, во втором вагоне поезда №025Л "Ивано-Франковск – Одесса". Девушка в купе заняла верхнюю полку.

"Во время путешествия с мужчиной, который был на нижней параллельной полке, они несколько раз разговаривали. Мужчина помог поставить чемодан на верхнюю полку, предлагал еду, которую приготовила жена, сладкую воду, конфеты, очень настаивал, но подруга каждый раз вежливо отказывалась", – рассказывает Офелия.

Ее подруга из разговоров мужчины с другими услышала, что соседа зовут Константин, и он служит в морской пехоте.

"Ночью подруга проснулась от того, что мужчина стоял у ее полки и засунул ей руку в штаны и водил рукой по лобку. Муж сначала сказал, что поправляет одеяло, а потом, что это массаж. Подруга сказала, что ей не нужно массажа и попросила отойти. Она пошла в купе к проводнице, где провела ночь", – говорит Офелия.

Когда утром подруга хотела узнать фамилию и имя ее соседа, проводницы отктсоветовали девушку писать заявление, потому что тогда "проводница этого вагона также будет виновата" из-за того, что не отреагировала на жалобу девушки еще ночью (по правилам проводница должна была идти с жалобой девушки к начальнику поезда).

"По приезду подруга заметила, что ее айкоса в купе нет. Его мог украсть этот мужчина, однако это только догадки", – добавляет Офелия.

На фото – тот самый "военный" Константин.

"Надеюсь, у людей теперь будет меньше вопросов, зачем нам нужны женские купе. Ситуация максимально ужасающая и на месте моей подруги может оказаться каждая", – считает Офелия.

OBOZ.UA обратился за комментарием в полицию и узнал, чтоот пассажиров указанного поезда обращений по этой истории не было. Также мы обратились с соответствующим запросом в "Укрзализныцу" и ждем их ответа.

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