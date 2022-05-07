Обстреливали Харьковщину: в суд направили обвинительные акты по двум военным РФ

Двух российских оккупантов, которые обстреливали Харьковскую область, будут судить в Украине. Обвинительные акты уже направлены в суд.

Рашистам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Установлено, что 24 февраля 2022 года захватчики, среди которых был водитель-заряжающий и наводчик боевой машины "Град", совершили артобстрелы Харьковщины с территории Белгородской области страны-агрессорки.

В результате их действий были разрушены объекты критической инфраструктуры и жилые дома в поселке городского типа Казачья Лопань. Кроме того, они уничтожили учебное заведение Дергачевского городского совета.

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В дальнейшем захватчики зашли на территорию Украины и продолжили обстрелы Харьковской области. После разгрома рашистов двое оккупантов попали в плен в Вооруженные силы Украины.

Следователи устанавливают всех командиров оккупантов, которые отдавали преступные приказы неизбирательного применения артиллерии.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении двум российским военнослужащим, уроженцам Бурятии РФ, в нарушении законов и обычаев войны. Злоумышленники пытали и ограбили мирных жителей в Бучанском районе Киевщины, в частности, женщин и детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении командиру подразделения Управления федеральной службы войск нацгвардии РФ Сергею Колоцею в нарушении законов и обычаев войны. Он может быть причастен к убийствам и пыткам мирных жителей Бучи Киевщины.