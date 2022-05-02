Установлен первый подозреваемый в зверствах в Буче. Фото оккупанта

Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему Управления федеральной службы войск нацгвардии РФ в нарушении законов и обычаев войны. Он может быть причастен к убийствам и пыткам мирных жителей Бучи Киевщины.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины. Оккупанту грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"По данным следствия, в марте 2022 года, находясь в городе Буча, подозреваемый оккупант жестоко обращался с мирными гражданами, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия. Вместе с другими военнослужащими РФ он убил четырех мирных жителей. Тела граждан Украины нашли с завязанными за спиной руками, а на их телах следы пыток", – рассказали в пресс-службе.

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В прокуратуре добавили, что российский оккупант заставлял другого гражданина признаться в подрывной деятельности против армии страны-агрессора. Для этого он бил мирного жителя Бучи прикладом автомата, гардой для ножа, руками и ногами.

"Вынуждал его нюхать мертвое тело и, имитируя казнь, стрелял рядом с ухом безоружного мирного жителя", – уточнили в прокуратуре.

Личность оккупанта, причастного к военным преступлениям, установлена благодаря журналистам и правоохранителям. Проверяется его причастность к совершению других военных преступлений на территории Киевщины. Решается вопрос относительно того, чтобы объявить его в розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Службы безопасности Украины установили личности почти 900 российских оккупантов, находившихся в Киевской области. Они совершали военные преступления в отношении мирного населения региона.