Обстрел территории РФ был произведен с оккупированной территории ОРДЛО – InformNapalm

Заявления России о том, что Вооруженные силы Украины 19 февраля якобы произвели обстрел двух населенных пунктов в Ростовской области, неправда. Журналисты провели расследование, которое показало, что выстрелы были произведены с территории, которая временно не контролируется украинским правительством – из поселка Суходол в Луганской области.

Исследование было проведено волонтерами международного разведывательного сообщества InformNapalm, оно опубликовано на сайте организации. Российские пропагандисты распространяли видео-фейки о том, что выстрелы РСЗО якобы велись с северной стороны реки Северский Донец, близ Болотного (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Видео дня

Волонтеры заметили, что на видео, которое выложили россияне, остались координаты расположения камеры. По координатам расположен населенный пункт Суходол – с 2014 года, эта территория контролируется российскими оккупантами. Линия контроля территории точно совпадает с руслом Северского Донца. Суходол расположен с южного берега реки.

Напомним, что следственный комитет России открыл производство по якобы стрельбе в Ростовской области. Оно будет расследоваться "по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом из-за обстрела приграничной территории Ростовской области РФ со стороны Украины".

Со своей стороны, глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг такую информацию россиян и заявил, что Вооруженные силы Украины не обстреливали территорию России.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности также опровергли очередную циничную ложь РФ, разработанную для дискредитации ВСУ. Там отметили, что украинские артиллерийские подразделения находятся в районах отвода на расстоянии более 21 км от линии столкновения, что превышает максимальную дальность стрельбы "Градов" и 122-мм пушки, находящиеся на вооружении в украинской армии.

В штабе Операции Объединенных сил заявили, что роспропаганда продолжает распространять фейки для нагнетания ситуации. В сообщении штаба на Facebook говорится: захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты заявили, что украинские военные 21 февраля якобы обстреляли пограничный пункт ФСБ РФ в Ростовской области в 150 м от границы. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что украинские военные могут ответный огонь открывать только в том случае, если есть угроза их жизни.