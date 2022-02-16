Обращение Obozrevatel к министру Монастырскому: кроме ДТП с Ярославским расследования ожидает еще ряд 'блатных' аварий

После громкого ДТП с кортежем олигарха Ярославского прошла неделя. За это время вряд ли можно было ожидать установления и наказания его виновников. Но общество за прошедшую неделю впервые за многие годы увидело очень важную вещь: МВД действительно делает все, чтобы это расследование не было спущено на тормозах.

На наших глазах зарождается прецедент: сколько бы миллионов ни было на банковских счетах у виновника аварии, если его вина будет доказана – он сядет.

Мы приветствуем твердую позицию МВД по расследованию ДТП в Харьковской области. И просим министра внутренних дел Дениса Монастырского обратить внимание и на другие резонансные аварии, которые происходили в Украине по вине богатых и влиятельных – и за которые их VIP-виновники так и не понесли ответственности.

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В августе 2017-го во Львовской области произошло резонансное ДТП с участием галицкого олигарха Петра Дыминского. Тогда погибла 31-летняя Наталья Трила. За ее смерть никто так и не ответил. Несмотря на то, что за рулем авто-убийцы, по данным следствия, был сам олигарх – ему удалось беспрепятственно покинуть Украину. Вину на себя взял один из охранников Дыминского Андрей Борщ. А двое других – подтвердили его версию, солгав как следствию, так и суду. В результате, охранников-лжесвидетелей суд оправдал, не увидев в их попытке ввести следствие в заблуждение состава преступления. На какой стадии досудебное следствие по Борщу и переданы ли материалы в суд – до сих пор неизвестно. Сам Дыминский и сегодня номинально находится в розыске МВД. Однако, похоже, не очень от этого страдает. По крайней мере, когда за рубежом в 2019 году его по другому делу допрашивали следователи НАБУ – у них не возникло к олигарху-беглецу вопросов из-за смертельной аварии на тот момент двухлетней давности.

Не доведено до логического завершения и расследование ДТП, совершенного бывшим уполномоченным по правам ребенка Николаем Кулебой. В конце ноября 2019 года омбудсмен грубо нарушил правила дорожного движения – и спровоцировал столкновение с другим автомобилем. Кроме виновника ДТП пострадали двое его сыновей, находившиеся в салоне автомобиля. Чиновник, главной задачей которого должна быть защита детей – наплевал на безопасность даже собственных потомков. У 10-летнего Елисея были переломы таза, челюсти, ушибы разной степени. А 19-летнего Тимофея госпитализировали в бессознательном состоянии, и медики ввели его в искусственную кому.

Единственной ответственностью, которую понес Кулеба за совершенное ДТП, стала оплата лечения водителя второго автомобиля. И хотя по факту аварии было открыто производство – по состоянию на ноябрь 2021 года (за два года после столкновения) экс-омбудсмену даже не объявили подозрение. Расследование продолжается.

В настоящее время покойный экс-мэр Киева Александр Омельченко при жизни был рекордсменом по количеству ДТП среди украинских политиков – но каждый раз выходил сухим из воды. Несколько аварий с его участием заканчивались смертями людей, которым не посчастливилось оказаться на дороге мэрской машины. Так, 5 ноября 2009 года на выезде из села Чапаевка под Киевом Омельченко (а по данным следствия за рулем был именно он) сбил пешехода. Мужчина от полученных ран погиб. Однако следователи столичной милиции закрыли дело, потому что не увидели в действиях градоначальника состава преступления.

А в декабре 2015-го автомобиль Омельченко сбил на пешеходном переходе на Столичном шоссе в Киеве женщину, которая впоследствии скончалась в больнице. Тогда вину на себя взял водитель бывшего мэра столицы, заявивший, что ему стало плохо за рулем из-за сахарного диабета. Он получил условный срок.

Семьи обоих погибших под колесами автомобиля Омельченко так и не дождались справедливости.

"Отличился" в смертельном ДТП и другой бывший глава столицы – Леонид Черновецкий.

2 ноября 2003 года на 25-м километре Обуховской трассы тогда еще народный депутат Украины Черновецкий совершил ДТП, в результате которого погиб 20-летний житель Полтавской области Дмитрий Коропченко. Вскоре дело было закрыто за "отсутствием состава преступления". В 2008 следствие попытались возобновить – однако скандально известный градоначальник вновь избежал тюрьмы.

А еще за два года до того, в 2001 году, авто тогдашнего главы администрации президента Украины Кучмы Владимира Литвина врезалось в автомобиль пенсионера Плюты. Пожилой мужчина погиб. Литвин – отделался травмами. Фото материалы с места ДТП тогда засекретили – милиция отказалась предоставить их даже по запросу народного депутата Михаила Бродского. Водитель Литвина не только не понес ответственности за смерть человека – не было открыто даже производство.

Таких историй с ДТП, совершенными так называемыми VIP-персонами, за годы независимости накопилось более чем достаточно. И практически ни в одном из них пострадавшие так и не дождались справедливости. Деньги и власть до сих пор были индульгенцией на убийство.

И массовая безнаказанность для VIPов в Украине давно породила беззаконие.

Просим вас, господин министр, начать менять эту ситуацию. И кроме расследования ДТП с кортежем Ярославского, которое станет настоящим экзаменом на готовность и способность правоохранительных органов наконец-то стать на защиту народа Украины – вернуться к расследованиям других "блатных" ДТП.

И поверьте: общество вас в этом поддержит.